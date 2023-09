Una vita da ricostruire

(Di lunedì 27 marzo 2023) è il primo libro di una trilogia familiare appassionante e frizzante Siamo a Berlino, nel maggio 1945 al termine della II Guerra Mondiale: la città è ridotta a un cumulo di macerie, così come le anime dei suoi abitanti. La villa dei Thalheim è stata confiscata e il loro negozio di abiti è stato bombardato: prima della guerra, l’agiata famiglia di commercianti viveva nel lusso, proponendo al pubblico collezioni raffinate e sempre alla moda. Le donne di casa, rimaste sole dopo la partenza degli uomini per la guerra, devono ricominciare tutto da capo e le tre sorelle Rike, Silvie e Florentine, trascinate dalla determinazione della maggiore, imprenditrice nata, decidono di provare a realizzare un sogno: riaprire l’attività di famiglia, riportare colore nella tetra Berlino del dopoguerra con tessuti sofisticati e abiti alla moda, riuscire a far sì che le berlinesi tornino a ...

... candidarsi alle Europee per provare a sabotare, insieme al partito gemello d'Oltralpe, il patto vagheggiato dall'ala destra del Ppe per affondare l'alleanza Ursula e darcoalizione con i ...Poi il ministro si lascia andare anche a considerazioni sulla suaprivata. 'Non sono pentito, ... ragionando come infamiglia, io dedico l'attenzione a chi ha più problemi in questo momento. ...... i modelli attuali continueranno regolarmente il loro ciclo di" che significa, deduciamo noi, attorno al 2028 " dopodiché il marchio si trasformerà in qualcos'altro, insorta di "ticket d'...

Bosch Professional, è tutto in offerta! Elettroutensili a filo, batteria e strumenti di misura, durano una vita intera Hardware Upgrade

Ventidue chilometri che spiccano sui 23mila percorsi su un'attempata, lenta ma affidabile e soprattutto amichevole Renault 4 per andare da Ferrara, anzi dal borgo ferrarese di Tresigallo fino a Capo ...“È ciò che mi rende più felice e che mi rassicura per il mio futuro di vita”, ha aggiunto ... matrimonio e le voci sulla crisi L’ex portiere e la conduttrice sono una coppia dal 2014, da quando Buffon ...