Una vita da ricostruire

(Di lunedì 27 marzo 2023) è il primo libro di una trilogia familiare appassionante e frizzante Siamo a Berlino, nel maggio 1945 al termine della II Guerra Mondiale: la città è ridotta a un cumulo di macerie, così come le anime dei suoi abitanti. La villa dei Thalheim è stata confiscata e il loro negozio di abiti è stato bombardato: prima della guerra, l’agiata famiglia di commercianti viveva nel lusso, proponendo al pubblico collezioni raffinate e sempre alla moda. Le donne di casa, rimaste sole dopo la partenza degli uomini per la guerra, devono ricominciare tutto da capo e le tre sorelle Rike, Silvie e Florentine, trascinate dalla determinazione della maggiore, imprenditrice nata, decidono di provare a realizzare un sogno: riaprire l’attività di famiglia, riportare colore nella tetra Berlino del dopoguerra con tessuti sofisticati e abiti alla moda, riuscire a far sì che le berlinesi tornino a ...

... come emerge anche dasua dichiarazione "Devo allontanare la mia mentalità dalla modalità di crisi, in cui si trova da circa quattordici anni, o forse da quasi tutta la". Frase pronunciata ...... anche nel soggetto di questo nuovo spot le case prendonoe si trasformano. leggi anche Elodie,... di ritorno dopo un allenamento, nota diverse abitazioni afflitte dai tipici problemi di...Le prime notizie sul nuovo film di Paolo Sorrentino erano filtrate a giugno: girato tra Napoli e Capri, racconta ladi Partenope , che si chiama come la sua città, ma non è nésirena, né un ...

L’offesa all’amore che dura una vita Corriere della Sera

Combriccola Campania - Roberto Di Nuzzo Il concetto alla base del gruppo è semplice ma potente: l'imprevedibilità della vita ci porta spesso a situazioni di cambiamento, come la fine di una relazione, ...Tuttavia, in un momento in cui l'Europa sta affrontando una crisi immobiliare senza precedenti, i prezzi stanno solo salendo, i salari non corrispondono al costo della vita e se il mondo sta vivendo ...