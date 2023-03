Una tv da cani, Littizzetto porta Mora in studio e ironizza sui pelosi di Mentana (video) (Di lunedì 27 marzo 2023) Se non è una tv da cani, per lo meno è una tv dei cani. Dopo Enrico Mentana che ha portato i suoi cavalier king nello studio del Tg La7, offrendo materia per una foto subito diventata virale, ieri è stata Luciana Littizzetto a presentarsi nello studio di Che tempo che fa accompagnata da una pelosetta: Mora, “un incrocio tra Cocciante e Vessicchio”, ha spiegato la comica, presentando Fazio come “il capobranco”. La “competizione” con Mentana: “Anche io non sapevo dove metterla, ok?” “Mentana conduce il tg con due cani, perché non sa dove metterli? E io non sapevo dove metterla, ok?”, ha detto Littizzetto a Fazio. E ancora: “Abbiamo i pesci. Quanti anni sono che abbiamo i pesci?”, ha ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 marzo 2023) Se non è una tv da, per lo meno è una tv dei. Dopo Enricoche hato i suoi cavalier king nellodel Tg La7, offrendo materia per una foto subito diventata virale, ieri è stata Lucianaa presentarsi nellodi Che tempo che fa accompagnata da una pelosetta:, “un incrocio tra Cocciante e Vessicchio”, ha spiegato la comica, presentando Fazio come “il capobranco”. La “competizione” con: “Anche io non sapevo dove metterla, ok?” “conduce il tg con due, perché non sa dove metterli? E io non sapevo dove metterla, ok?”, ha dettoa Fazio. E ancora: “Abbiamo i pesci. Quanti anni sono che abbiamo i pesci?”, ha ...

