Una telefonata che salva la vita

(Di lunedì 27 marzo 2023) AGI - Da oggi si potranno effettuare chiamate di emergenza con iPhone 14 anche in assenza di campo o di collegamento wifi. Non solo. Si potrà anche usare l'app Dov'è e condividere con i soccorritori la propria posizione. In Austria, Belgio, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo tutti i modelli della linea iPhone 14 potranno infatti connettersi direttamente a un satellite grazie a una combinazione di componenti hardware progettati ad hoc e software integrati. Il lancio della funzione è avvenuta alla fine dello scorso anno in Canada, Francia, Germania, Irlanda, Regno Unito e Stati Uniti e avrebbe già contribuito are delle vite umane. Il servizio è gratuito per due anni a partire dal momento in cui si attiva un nuovo modello di iPhone 14 Come funziona Se un utente ha bisogno di aiuto e si trova in una zona che non ha alcuna copertura di rete, tenendo ...