“Una mamma per amica” | Valerie Campbell ‘svela’ chi è il padre del figlio di Rory

(Di lunedì 27 marzo 2023) Unaperè stata una delle serie tv più acclamate di sempre, ma un mistero non è mai stato risolto: chi è ildeldiGilmore? Finalmente la verità è venuta a galla per merito di, una delle costumiste della serie. La vita amorosa di(interpetata da Alexis Bledel) è sempre stata un argomento caldo all’interno del fandom di Unaper. Per diverso tempo la ragazza è stata legata a Logan, un ragazzo conosciuto mentre frequentava Yale ma che non ha voluto sposare. Oltre a Logan, è stata anche legata a Paul, che non ha mai amato e che ha quindi lasciato nel primo episodio. C’è poi il giovane Jess, il nipote di Luke, che l’ha sempre affascinata. Insomma, non è facile ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SusannaCeccardi : Pio e Amedeo, con la loro ironia e leggerezza, raccontano una dura verità sul politicamente corretto che negli ulti… - MarcoFattorini : La storia di Oksana Leontieva, una pediatra di Kyiv uccisa da un missile russo mentre guidava l’auto verso l’ospeda… - Giorgiolaporta : Migliaia di #bambine ogni anno subiscono l'#infibulazione in Italia; ieri un bimbo è morto perché la mamma gli ha f… - gm_fabrizio : @Marco_dreams @teoxandra Però vuoi mettere che quel figlio avrà una mamma ed un papà!!! - Mary35999509 : RT @Giorgiolaporta: Migliaia di #bambine ogni anno subiscono l'#infibulazione in Italia; ieri un bimbo è morto perché la mamma gli ha fatto… -

... mancano pochi giorni alla nascita del primogenito della coppia Ramazzotti - Cerza che, secondo indiscrezioni, nascerà inclinica in Svizzera, la stessa in cuiMichelle Hunziker la diede ...... soprattutto di alto livello, ponendo l'accento sul fatto che "fare rete siapronta risposta ... sta per partorire in auto: carabinieri scortanoe papà fino all'Evangelico redazionegenova2 ...Rosanna Banfi si racconta a Storie italiane, su Rai1. E parla della grande ferita ancora aperta, dopo la morte di sua madre Lucia. 'Non mi sono ancora accorta che non c'è, sinceramente. E'cosa che capita a tutti purtroppo, perdere lafa parte del cerchio della vita, ècosa naturale che i genitori vadano via prima di noi, ma soprattutto quando c'è ...

Una mamma per amica, svelato il mistero su Rory: ecco chi è il padre del suo bambino Vanity Fair Italia

La mamma lo ritrova morto con l'app di tracciamento «Oggi voglio ... il video del salvataggio Già in primo grado, il giudice aveva emesso una condanna a 30 anni per omicidio aggravato del patrigno, ma ...Il 13 aprile dalle 17 alle 18 Una mamma tira l’altra, incontro con la doula Oriana, attività di collage rivolto alle mamme in attesa e con bambini in età 0-12 mesi a cura dell’associazione Eccomi.