Un tuffo sbagliato a Melbourne e la paralisi | il dramma di Leonardo Lotto | «L’attimo in cui la mia vita è cambiata»

(Di lunedì 27 marzo 2023) Lo studente 24enne di Aosta, laureato alla Bocconi, e l'incubo iniziato in Australia dove stava studiando. L’aiuto degli amici per le cure

Leonardo Lotto era con altri quattro amici italiani, tutti bocconiani, in Australia , sulla spiaggia di Melbourne , il giorno in cui la sua vita è cambiata. Per un, a 24 anni, è rimasto paralizzato dalla testa in giù . "Ci sono parole che hanno un impatto importante nella tua vita, ma poche come queste sono in grado di cambiare completamente la ...

Per un tuffo sbagliato, a 24 anni, è rimasto paralizzato dalla testa in giù. “Ci sono parole che hanno un impatto importante nella tua vita, ma poche come queste sono in grado di cambiare ...Leonardo Lotto era con altri quattro amici italiani, tutti bocconiani, in Australia, sulla spiaggia di Melbourne, il giorno in ...