Un posto al sole, trama 27 marzo 2023: una confessione inaspettata (Di lunedì 27 marzo 2023) Samuel Piccirillo sarà tra i protagonisti della puntata di Un posto al sole di lunedì 27 marzo 2023, come rivela la trama. Il giovane, da quando Micaela si è trasferita nel seminterrato di Alberto Palladini in compagnia della gemella Manuela, è in grande difficoltà. Micaela, infatti, ha messo gli occhi su di lui e sta provando a sedurlo sfacciatamente. Lo chef, però, è innamorato della sua fidanzata Speranza ed è sempre riuscito a tenere a bada la Cirillo. Samuel, però, si ritroverà a fare una confessione inaspettata al suo amico Nunzio proprio mentre Mariella comincerà a notare qualcosa di sospetto nell'atteggiamento del fidanzato di sua nipote. La moglie di Guido, in particolare, si convincerà che Piccirillo stia nascondendo qualcosa e deciderà di scoprire di ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 27 marzo 2023) Samuel Piccirillo sarà tra i protagonisti della puntata di Unaldi lunedì 27, come rivela la. Il giovane, da quando Micaela si è trasferita nel seminterrato di Alberto Palladini in compagnia della gemella Manuela, è in grande difficoltà. Micaela, infatti, ha messo gli occhi su di lui e sta provando a sedurlo sfacciatamente. Lo chef, però, è innamorato della sua fidanzata Speranza ed è sempre riuscito a tenere a bada la Cirillo. Samuel, però, si ritroverà a fare unaal suo amico Nunzio proprio mentre Mariella comincerà a notare qualcosa di sospetto nell'atteggiamento del fidanzato di sua nipote. La moglie di Guido, in particolare, si convincerà che Piccirillo stia nascondendo qualcosa e deciderà di scoprire di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NHCAPALDI : la follia di questo posto in cui ha nevicato SOLO in quei cinque minuti in cui stavo fuori ora sole che spacca le pietre ma tutto bene - Nic_dls00 : Le anticipazioni di #UnPostoAlSole #UPAS di oggi lunedì 27 Marzio Dopo essere rimasta con nonna Marina, infatti, l… - matteoc1951 : RT @sologiuma: @erretti42 La grande Democrazia italiana cn i giornalai venduti ai potenti ke li ospitano nei loro programmi trash x essere… - sologiuma : @erretti42 La grande Democrazia italiana cn i giornalai venduti ai potenti ke li ospitano nei loro programmi trash… - bellicapelli15 : Un posto al sole: anticipazioni puntata di stasera, 27 marzo 2023 -