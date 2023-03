Un Posto al Sole, le anticipazioni della puntata di stasera: problemi in arrivo per Marina (Di lunedì 27 marzo 2023) La anticipazioni della puntata di stasera di Un Posto al Sole, come al solito in onda su Rai3. Ecco cosa succederà nella puntata. Marina non riesce a evitare che la piccola Irene, affidata a lei per qualche ora, sia coinvolta in un piccolo ma pericoloso incidente. Questo fatto mette in allarme Serena e Filippo, che cominciano a pensare che la Giordano L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Un Posto al Sole: anticipazioni dal 23 al 27 gennaio Un Posto al Sole: anticipazioni della puntata del 25 gennaio Un Posto ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Ladidi Unal, come al solito in onda su Rai3. Ecco cosa succederà nellanon riesce a evitare che la piccola Irene, affidata a lei per qualche ora, sia coinvolta in un piccolo ma pericoloso incidente. Questo fatto mette in allarme Serena e Filippo, che cominciano a pensare che la Giordano L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Unaldal 23 al 27 gennaio Unaldel 25 gennaio Un...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bellicapelli15 : Un posto al sole: anticipazioni puntata di stasera, 27 marzo 2023 - SerieTvserie : Un posto al sole: anticipazioni puntata di stasera, 27 marzo 2023 - tvblogit : Un posto al sole: anticipazioni puntata di stasera, 27 marzo 2023 - Aey57 : RT @Xikers_ITA: [??] CURIOSITÀ | 26.03.23 In sole 2 ore, in Corea del Sud, i Xikers erano in tendenza su Twitter al #46 posto. #xikers #???… - infoitcultura : Un Posto al Sole: chi è la vera madre del figlio di Lara e Roberto? -