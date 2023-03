“Un posto al sole”, anticipazioni prossime puntate: Marina fuori controllo (Di lunedì 27 marzo 2023) La fortunata soap opera partenopea, Un posto al sole, è pronta a ripartire con delle nuove puntate sempre in onda su Rai 3 dalle 20.50, nuovo orario. Ed ecco le prime anticipazioni su ciò che accadrà questa settimana, dal 27 al 31 marzo 2023. anticipazioni Un posto al sole puntata 27 marzo 2023 Nella puntata … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 27 marzo 2023) La fortunata soap opera partenopea, Unal, è pronta a ripartire con delle nuovesempre in onda su Rai 3 dalle 20.50, nuovo orario. Ed ecco le primesu ciò che accadrà questa settimana, dal 27 al 31 marzo 2023.Unalpuntata 27 marzo 2023 Nella puntata … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MauroCapozza : RT @sologiuma: @erretti42 La grande Democrazia italiana cn i giornalai venduti ai potenti ke li ospitano nei loro programmi trash x essere… - kkvignarca : @AndreaRoventini Secondo me qualcuno dovrebbe dare una mano a Puglisi: il fatto che non riesca a trovare il 'posto… - InfinitoIsacco : RT @sologiuma: @erretti42 La grande Democrazia italiana cn i giornalai venduti ai potenti ke li ospitano nei loro programmi trash x essere… - NHCAPALDI : la follia di questo posto in cui ha nevicato SOLO in quei cinque minuti in cui stavo fuori ora sole che spacca le pietre ma tutto bene - Nic_dls00 : Le anticipazioni di #UnPostoAlSole #UPAS di oggi lunedì 27 Marzio Dopo essere rimasta con nonna Marina, infatti, l… -