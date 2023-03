Un Posto al Sole, anticipazioni (27-31 marzo 2023): fin dove si spingerà Lara? (Di lunedì 27 marzo 2023) Un Posto al Sole Un Posto al Sole: anticipazioni da lunedì 27 a venerdì 31 marzo 2023 L’incidente di Irene provoca un grande allarme in Filippo e Serena. Marina si sente in colpa per essersi distratta con la bambina e continua ad essere ossessionata dalla gelosia per Lara. Per quanto felice per aver superato il suo primo esame all’università, Manuela non riesce a vivere fino in fondo il suo successo. Oggetto delle mire di Micaela, Samuel arriverà a fare un’inaspettata confessione a Nunzio, mentre Mariella inizia ad avere dei sospetti sul suo strano comportamento. Nunzio e Samuel sembrano inconsapevoli della situazione del Vulcano. Silvia penserà di potersi affrancare da Alberto e risollevare le sorti del locale con le proprie forze, ma purtroppo ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 27 marzo 2023) UnalUnalda lunedì 27 a venerdì 31L’incidente di Irene provoca un grande allarme in Filippo e Serena. Marina si sente in colpa per essersi distratta con la bambina e continua ad essere ossessionata dalla gelosia per. Per quanto felice per aver superato il suo primo esame all’università, Manuela non riesce a vivere fino in fondo il suo successo. Oggetto delle mire di Micaela, Samuel arriverà a fare un’inaspettata confessione a Nunzio, mentre Mariella inizia ad avere dei sospetti sul suo strano comportamento. Nunzio e Samuel sembrano inconsapevoli della situazione del Vulcano. Silvia penserà di potersi affrancare da Alberto e risollevare le sorti del locale con le proprie forze, ma purtroppo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Amelie84044597 : RT @Mercurimc: Eccoci! Facci posto, oh sole ! A noi due e ad una rosa. Fra il mio seno e il petto forte che amo, sta una rosa, sola. Oh so… - Mercurimc : Eccoci! Facci posto, oh sole ! A noi due e ad una rosa. Fra il mio seno e il petto forte che amo, sta una rosa, so… - Jetro_71 : @claudio_fer74 Ti basta andare sul sito della Juve! Tutto scritto nei comunicati ufficiali, alla luce del sole! Il… - onikatanyazjm : È praticamente da sabato che ho detto a mia madre che stasera devo vedere la Francia perché c'è Mike e che non me n… - Obi1K2 : Perché farsi una passeggiata sotto il sole se c'è la grandine a farsi posto? ???? -