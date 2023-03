Un passo dal cielo 7 | tutto sulla nuova stagione della serie di Rai1

(Di lunedì 27 marzo 2023) Manuela Nappi è tornata a San Vito ed è una donna diversa: promossa ispettrice, è diventata una poliziotta rigorosa e stimata ma non ha perso la profonda predisposizione a comprendere il lato umano delle persone coinvolte nelle indagini. Ed è tornata per concludere un'indagine importante e scoprire finalmente la verità sull’incidente con cui si era conclusa la prima. Lì, tra le montagne delle Dolomiti, troverà un inaspettato nuovo alleato: è Nathan, “l’uomo degli orsi”, una delle new entrysettimadi Undal, ladiche torna dal 30 marzo con un cast rinnovato dopo l'addio di Daniele Liotti e tante nuove storie in cui l’ambiente e la famiglia resteranno centrali. Con alcuni inevitabili nuovi colpi di scena, visto che la natura ...

'Un passo dal cielo 7': quando inizia e anticipazioni su cast, trama, nuovi personaggi - Magazine QUOTIDIANO NAZIONALE

Le new entry e le anticipazioni della fiction ambientata tra le Dolomiti, al via dal 30 marzo. Giusy Buscemi prende il posto con Daniele Liotti. Nel cast ci sono tra gli altri Serena Iansiti ed Enrico ...