Un grande problema. Che cosa si può dire e che cosa no lo decide YouTube (Di lunedì 27 marzo 2023) La piattaforma cancella Antonio Martino contrario a Green pass e obbligo vaccinale. Le regole di una multinazionale diventano più forti della Costituzione che garantisce libertà di opinione. Vogliamo occuparcene? Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 marzo 2023) La piattaforma cancella Antonio Martino contrario a Green pass e obbligo vaccinale. Le regole di una multinazionale diventano più forti della Costituzione che garantisce libertà di opinione. Vogliamo occuparcene?

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SoniaLaVera : RT @lvogruppo: ????Matt #Gaetz mette sotto torchio il generale #Langley: 'Generale, la democrazia non è esattamente quello che emerge! Il pr… - HuffPostItalia : Un grande problema. Che cosa si può dire e che cosa no lo decide YouTube (di A. Cangini) - lvogruppo : ????Matt #Gaetz mette sotto torchio il generale #Langley: 'Generale, la democrazia non è esattamente quello che emer… - n_silvestri1 : RT @anya3_: Parliamo di cose serie che è stato un bel po’ di fastidi i termosifoni spenti nella notte a casa e non so se sia più che altro… - pignaniello_reg : @AdrianaSpappa Il problema non è se questi 'Ci sono o ci fanno'. Il grande problema degli italiani è che abbiamo da… -