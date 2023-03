Un gesto di Macron Profezia Prodi | arma nucleare | Europa condannata?

(Di lunedì 27 marzo 2023) Anche Romanomette sotto processo Emmanuele, in subordine, l'Unione Europea. Il professore, ex premier di due governi di centrosinistra, è intervenuto alla Scuola Normale di Pisa per un confronto con gli studenti. "Senza una vera politica estera l'Ue non conterà mai abbastanza - ha sottolineato -, ma basterebbe undella Francia per ribaltare questa situazione e compiere uno scatto in avanti, mettere al servizio dell'il diritto di veto e l'". Chissà se, alle prese con un Paese in rivolta per la contestatissima riforma delle pensioni, avrà tempo, voglia e forza di imbarcarsi in una simile, storica iniziativa politica e diplomatica internazionale. Una politica estera unitaria, ha proseguito, "non deve ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FabrizioSigolo : RT @CristinaMolendi: La politica si è piegata ai moralisti. Non è l’orologio sbagliato ma il gesto di toglierlo. #Macron #Verderami ???? @T… - patriziadegioia : RT @CristinaMolendi: Grande giornalista ?? vorrei darle un bacio @Controcorrentv Macron doveva tenerlo l’orologio. L’errore è stato il gest… - LevyGalanti : RT @ilgiornale: Durante la conferenza stampa all'Eliseo, il presidente Macron ha sfoggiato un orologio di valore mentre difendeva le sue sc… - LucianoRomeo9 : RT @CristinaMolendi: Grande giornalista ?? vorrei darle un bacio @Controcorrentv Macron doveva tenerlo l’orologio. L’errore è stato il gest… - Loupo85 : RT @ilgiornale: Durante la conferenza stampa all'Eliseo, il presidente Macron ha sfoggiato un orologio di valore mentre difendeva le sue sc… -

Agli utenti dei social, ma anche agli spettatori che seguivano l'intervista in tv non è piaciuto affatto ildel presidente francese Emmanuelche poco dopo l'inizio s'è sfilato l'orologio ...Insomma non c'è certezza sul fatto cheabbia sfilato l'orologio effettivamente per ... Potrebbe esser stato quindi unistintivo di protezione.Era in diretta tv e stava parlando di ...

"Se lo sfila di nascosto...": il gesto di Macron che indigna la Francia ilGiornale.it

Il gesto mentre spiegava la contestata riforma delle pensioni non è affatto piaciuta ed è stata interpretata come un'ulteriore prova che il presidente francese non è in sintonia con i sentimenti del P ...Il video del presidente francese mentre si sfila il costoso orologio in diretta tv è diventato virale. Ecco quanto costa e come si è giustificato del gesto.