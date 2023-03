Un francobollo per Franco Frattini (Di lunedì 27 marzo 2023) E' stato emesso oggi un Francobollo commemorativo di Franco Frattini, relativo al valore della ''tariffa B zona 1'' (posta ordinaria diretta in Europa e nel Bacino del Mediterraneo) pari a 1,25 euro. ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 marzo 2023) E' stato emesso oggi uncommemorativo di, relativo al valore della ''tariffa B zona 1'' (posta ordinaria diretta in Europa e nel Bacino del Mediterraneo) pari a 1,25 euro. ...

Presentazione del il francobollo commemorativo del Presidente Franco Frattini

Alla presenza del Presidente del Consiglio di Stato Luigi Maruotti, del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, On. Adolfo Urso e della sottosegretaria con delega per la Filatelia, avv. Fausta Bergamotto. Durante la presentazione intervengono il responsabile clienti privati ed estero dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, l'Ing. Matteo Taglienti.

Francobollo commemorativo di Franco Frattini, Urso: 'E' stato un modello di uomo di Stato'

Il francobollo "che abbiamo emesso in ricordo di Franco Frattini dimostra quanto importante sia la sua esperienza per le istituzioni italiane: un modello', che 'ha saputo servire lo Stato in tutte le sue ...

Franco Frattini è stato Segretario generale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (1994) e Ministro per la Funzione pubblica.

Per l'occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata.