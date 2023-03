"Un dato pazzesco", l'ultimo sondaggio di Masia spiazza tutti (Di lunedì 27 marzo 2023) Nell'ultimo sondaggio politico realizzato da Emg-Different "ci sono dei cambiamenti", spiega Fabrizio Masia nella puntata di lunedì 27 marzo di Agorà, su Rai3. Il sondaggista rileva che c'è una lieve flessione del centrodestra e una crescita del centrosinistra, ma non è questo dato a sorprendere gli altri ospiti del programma condotto da Monica Giandotti. Il Partito democratico cresce di mezzo punto percentuale rispetto a sette giorni fa e si attesta al 18,9 per cento, "effetto dell'elezione alla segreteria di Elly Schlein". Perde un decimale Fratelli d'Italia, oggi al 27 per cento, "sempre più delle Politiche ma il partito di Giorgia Meloni in passato aveva superato il 30 per cento", spiega il sondaggista. Il Movimento 5 Stelle "tiene al 16,6 per cento, la Lega scende al 9,3, Forza Italia stabile all'8,5, ... Leggi su iltempo (Di lunedì 27 marzo 2023) Nell'politico realizzato da Emg-Different "ci sono dei cambiamenti", spiega Fabrizionella puntata di lunedì 27 marzo di Agorà, su Rai3. Il sondaggista rileva che c'è una lieve flessione del centrodestra e una crescita del centrosinistra, ma non è questoa sorprendere gli altri ospiti del programma condotto da Monica Giandotti. Il Partito democratico cresce di mezzo punto percentuale rispetto a sette giorni fa e si attesta al 18,9 per cento, "effetto dell'elezione alla segreteria di Elly Schlein". Perde un decimale Fratelli d'Italia, oggi al 27 per cento, "sempre più delle Politiche ma il partito di Giorgia Meloni in passato aveva superato il 30 per cento", spiega il sondaggista. Il Movimento 5 Stelle "tiene al 16,6 per cento, la Lega scende al 9,3, Forza Italia stabile all'8,5, ...

