Un cane di 10 anni è da “pensionare”? Con qualche piccolo trucco la sua vecchia sarà più pimpante che mai (Di lunedì 27 marzo 2023) Dai, ammettiamolo, i dieci anni del nostro migliore amico rappresentano per noi quella soglia che, una volta varcata, sancisce che improvvisamente è diventato anziano. Spesso infatti mi capita di confrontarmi con proprietari che mi dicono: “Ma ormai ha dieci anni, è vecchio!”, oppure “cosa vuole che gli faccia fare alla sua età” o ancora: “si gode la pensione sulla poltrona di casa”… è un vero e proprio luogo comune, ma vorrei provare, almeno in parte, a sfatarlo. Se il nostro cane arriva ai fatidici dieci anni godendo di buona salute, perché “pensionarlo” a tempo indeterminato sulla poltrona? Può darci ancora tantissimo, ovviamente tenendo qualche piccola precauzione in più, ma tutto (o quasi) è ancora possibile. Il segreto di tutto ciò? Nulla di particolare, se non il coinvolgerlo sempre nelle solite ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 27 marzo 2023) Dai, ammettiamolo, i diecidel nostro migliore amico rappresentano per noi quella soglia che, una volta varcata, sancisce che improvvisamente è diventato anziano. Spesso infatti mi capita di confrontarmi con proprietari che mi dicono: “Ma ormai ha dieci, è vecchio!”, oppure “cosa vuole che gli faccia fare alla sua età” o ancora: “si gode la pensione sulla poltrona di casa”… è un vero e proprio luogo comune, ma vorrei provare, almeno in parte, a sfatarlo. Se il nostroarriva ai fatidici diecigodendo di buona salute, perché “pensionarlo” a tempo indeterminato sulla poltrona? Può darci ancora tantissimo, ovviamente tenendopiccola precauzione in più, ma tutto (o quasi) è ancora possibile. Il segreto di tutto ciò? Nulla di particolare, se non il coinvolgerlo sempre nelle solite ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : Torino, a 11 anni Sara soffre di mutismo selettivo. Ma con il cane da pet therapy le torna la parola - la Repubblic… - duffil : RT @i_isola: Troviamo una bella adozione per Joker ?????? joker è un cane buonissimo e dolcissimo che aspetta da due anni al rifugio Eden d… - malaguista_57 : RT @Faraone2016: Piccoli cuccioli crescono!???? Thor, salvato cinque anni fa insieme ai suoi fratelli e sorelle da un abbandono in campagna.… - Faraone2016 : RT @Faraone2016: Piccoli cuccioli crescono!???? Thor, salvato cinque anni fa insieme ai suoi fratelli e sorelle da un abbandono in campagna.… - Dida_ti : RT @Faraone2016: Piccoli cuccioli crescono!???? Thor, salvato cinque anni fa insieme ai suoi fratelli e sorelle da un abbandono in campagna.… -