Un asteroide gigantesco passerà vicino alla Terra

(Di lunedì 27 marzo 2023) Tecnoandroid Untre volte più grande di quello che distrusse le finestre a Chelyabinsk, in Russia, nel 2013,ad una distanza parimetà della distanza tra noi e la Luna. L’, denominato 2023 DZ2, voleràad una velocità di circa 28.000 chilometri all’ora e potrebbe essere visto con un telescopio nell’emisfero settentrionale o online attraverso il Virtual Telescope Project. Dall’emisfero settentrionale, l’può essere visto con un telescopio come una stella in lento movimento ad est di Orione, Canis Major e Canis Minor nel cielo sud-orientale. L’Osservatorio di La Palma nelle Isole Canarie ha individuato ...

Nemmeno stavolta, dunque, l'asteroide 2005 YY128 dovrebbe in alcun modo avere la minima possibilità di colpire la Terra, pur essendo vicino rispetto ad altri elementi che, in genere, hanno un ...

Un pericoloso asteroide killer è passato a pochissima distanza sia dalla Luna che dalla Terra in queste ore, suscitando qualche preoccupazione di troppo ...– Nuova data da cerchiare in rosso nel calendario degli astrofili. Sabato 25 marzo l’asteroide 2023 DZ2 passerà vicino alla Terra, a circa 174.650 chilometri di distanza, a metà tra la Luna e il nostr ...