Un altro naufragio in acque tunisine L' Italia assediata | in due giorni 3 300 salvataggi

Il mare di Cutro ha restituito uncorpo esanime daldi un mese fa a pochi metri dalla costa della Calabria: il numero dei morti è salito a 91.... mentre Lampedusa vive il suo quinto sbarco dalla scorsa notte per un totale di 109 persone e la Guardia Costiera libica denuncia 29 morti in unavvenuto stamani al largo delle coste ...Ad un mese esatto dalil mare ha restituito uncadavere. Si tratta della 91esima vittima della tragedia avvenuta il 26 febbraio a Steccato di Cutro. Gli uomini di capitaneria di porto e Vigili del fuoco ...

Migranti, l'esodo dalla Tunisia causa un altro naufragio e 19 morti. Piantedosi: la priorità resta arrestare i flussi Secolo d'Italia

Migranti in arrivo a Lampedusa con ogni mezzo, dai barconi che per miracolo attraversano il canale di Sicilia a pescherecci riservati a chi può pagare un prezzo più alto per ...Sbarchi continui: oggi nuovi arrivi a Lampedusa, Pozzallo, Bari e Roccella Jonica. Sequestrata imbarcazione di Bansky: avrebbe ostacolato le operazioni in corso ...