Ultime Notizie – Toscani, ‘tweet della Ambrosi? A sinistra si è mediamente più intelligenti’** (Di lunedì 27 marzo 2023) “Il tweet della Ambrosi rispecchia esattamente la cecità della gente di destra. Io a 15- 16 anni ho cominciato a capire la politica e ho cercato di capire a chi fosse interessante appartenere, e mi sono reso conto che quelli di sinistra erano mediamente più intelligenti, più divertenti, più belli e più svegli. E così ho capito che era meglio essere di sinistra. E devo dire che non mi sono sbagliato, perché come si vede, è così”. E’ la dissacrante opinione di Oliviero Toscani che all’Adnkronos, commenta così il tweet della deputata di Fratelli d’Italia Alessia Ambrosi sulle caratteristiche di ‘destra’ e ‘sinistra’ che ha scatenato forti polemiche sui media e sui social. “Non puoi essere molto intelligente ed essere di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 27 marzo 2023) “Il tweetrispecchia esattamente la cecitàgente di destra. Io a 15- 16 anni ho cominciato a capire la politica e ho cercato di capire a chi fosse interessante appartenere, e mi sono reso conto che quelli dieranopiù intelligenti, più divertenti, più belli e più svegli. E così ho capito che era meglio essere di. E devo dire che non mi sono sbagliato, perché come si vede, è così”. E’ la dissacrante opinione di Olivieroche all’Adnkronos, commenta così il tweetdeputata di Fratelli d’Italia Alessiasulle caratteristiche di ‘destra’ e ‘’ che ha scatenato forti polemiche sui media e sui social. “Non puoi essere molto intelligente ed essere di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Putin visita #Mariupol e le aree occupate. ?? Sfida all’Occidente e a #Kiev da parte de… - tati_vis : RT @Yoda15271485: Ultime notizie da #Trieste. Da 'prima gli italiani' a 'Sloveni votate per noi' è un attimo. Il #centrodestra da sempre AN… - mmazzinghi : Le ultime notizie aggiornate della regione Piemonte - asdtorre : Come iscriversi ai tornei di scacchi: novità in arrivo e nuova App Organizziamo molte manifestazioni all’anno. Vi s… - PianetaMilan : WWE, McIntyre invita Ibrahimovic a sfidarlo. E quella proposta a Haaland.. -