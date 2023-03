Ultime Notizie – “Stop alla demagogia, il Ponte sullo Stretto è acceleratore per grandi opere” (Di lunedì 27 marzo 2023) L’ex ministro dei Trasporti è intervenuto a Palermo in occasione del convegno organizzato da Fondazione Magna Grecia e Fondazione Sicilia, dal titolo ”Il Ponte sullo Stretto, una sfida necessaria’. “Il Ponte sullo Stretto è un’infrastruttura fondamentale. alla demagogia dei Verdi ricordo che le grandi opere sono sempre motore per le altre infrastrutture. Lo dimostra il fatto che il Ponte sullo Stretto in tutti questi anni non è stato fatto ma non si sono realizzate neppure le altre opere”. Lo ha detto Maurizio Lupi, ex ministro dei Trasporti, a Palermo in occasione del convegno, organizzato da Fondazione Magna Grecia e Fondazione Sicilia, dal ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 27 marzo 2023) L’ex ministro dei Trasporti è intervenuto a Palermo in occasione del convegno organizzato da Fondazione Magna Grecia e Fondazione Sicilia, dal titolo ”Il, una sfida necessaria’. “Ilè un’infrastruttura fondamentale.dei Verdi ricordo che lesono sempre motore per le altre infrastrutture. Lo dimostra il fatto che ilin tutti questi anni non è stato fatto ma non si sono realizzate neppure le altre”. Lo ha detto Maurizio Lupi, ex ministro dei Trasporti, a Palermo in occasione del convegno, organizzato da Fondazione Magna Grecia e Fondazione Sicilia, dal ...

