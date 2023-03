Ultime Notizie – “Stop a riforma della Giustizia” (Di lunedì 27 marzo 2023) Violente proteste sono scoppiate a Tel Aviv in seguito al licenziamento del ministro della Difesa Yoav Galant da parte del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che ha chiesto al governo di fermare la sua controversa riforma giudiziaria. Decine di migliaia di persone si sono riunite spontaneamente nella metropoli costiera per protestare contro la mossa di Netanyahu, annunciata domenica da un portavoce del suo partito conservatore di destra Likud. A Gerusalemme, i manifestanti arrabbiati avrebbero sfondato un blocco stradale vicino alla residenza di Netanyahu, anche se non è chiaro se il 73enne fosse in casa. Alla luce della situazione, il primo ministro ha convocato una riunione di consultazione d’emergenza su come procedere. Secondo i media, l’esercito è stato messo in stato di massima allerta a causa degli sviluppi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 27 marzo 2023) Violente proteste sono scoppiate a Tel Aviv in seguito al licenziamento del ministroDifesa Yoav Galant da parte del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che ha chiesto al governo di fermare la sua controversagiudiziaria. Decine di migliaia di persone si sono riunite spontaneamente nella metropoli costiera per protestare contro la mossa di Netanyahu, annunciata domenica da un portavoce del suo partito conservatore di destra Likud. A Gerusalemme, i manifestanti arrabbiati avrebbero sfondato un blocco stradale vicino alla residenza di Netanyahu, anche se non è chiaro se il 73enne fosse in casa. Alla lucesituazione, il primo ministro ha convocato una riunione di consultazione d’emergenza su come procedere. Secondo i media, l’esercito è stato messo in stato di massima allerta a causa degli sviluppi ...

