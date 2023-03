Ultime Notizie – Roma | neonato morto dopo circoncisione | due fermi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 27 marzo 2023)una, fermate due donne nigeriane. L’operazione dei carabinieri della sezione operativa della compagnia di Frascati e della Stazione di Colonna, su decreto del pubblico ministero della Procura di Velletri. Le due donne dovranno rispondere di omicidio preterintenzionale aggravato ed esercizio abusivo di una professione. Sono, infatti, gravemente indiziate di avere operato l’intervento disul bambino nigeriano,la mattina del 24 marzo scorso. Anche la madre del bambino è indagata in stato di libertà, gravemente indiziata per concorso in omicidio preterintenzionale. L’autopsia accerterà le cause della morte del bimbo. L’ininterrotta attività di indagine svolta dai carabinieri, coordinati dalla procura della Repubblica di ...