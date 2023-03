Ultime Notizie Roma del 27-03-2023 ore 17:10 (Di lunedì 27 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno nuovamente il conflitto in Ucraina in apertura Mosca torna ad accusare la nato di partecipare direttamente alla guerra Chi ha fatto anche alle regioni occupate le truppe russe continuano a bombardare la regione dei sapori già nel ultimo report dell’Istituto study of the world non vede margini per la diplomazia il presidente russo Vladimir Putin e si legge Cerco una vittoria completa che sembra fiducioso di poter aggiungere nel tempo e rifiuta l’idea che quale realtà militare richieda una soluzione negoziata del conflitto l’istituto aggiunge che controffensiva ucraine sono quasi certamente necessarie ma non sufficienti ha perso dire put in a negoziare in termini accetta creare condizioni militari sul treno sufficientemente favorevoli al ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 marzo 2023)dailynews radiogiornale un nuovo appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno nuovamente il conflitto in Ucraina in apertura Mosca torna ad accusare la nato di partecipare direttamente alla guerra Chi ha fatto anche alle regioni occupate le truppe russe continuano a bombardare la regione dei sapori già nel ultimo report dell’Istituto study of the world non vede margini per la diplomazia il presidente russo Vladimir Putin e si legge Cerco una vittoria completa che sembra fiducioso di poter aggiungere nel tempo e rifiuta l’idea che quale realtà militare richieda una soluzione negoziata del conflitto l’istituto aggiunge che controffensiva ucraine sono quasi certamente necessarie ma non sufficienti ha perso dire put in a negoziare in termini accetta creare condizioni militari sul treno sufficientemente favorevoli al ...

