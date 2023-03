Ultime Notizie Roma del 27-03-2023 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 marzo 2023)dailynews radiogiornale lunedì 27 marzo Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano per il conflitto in Ucraina Mosca torna ad accusare la nato di partecipare direttamente alla guerra Chi ha fatto anche alle regioni occupate le truppe russe continuano a bombardare la regione dei sapori già nel suo ultimo report list portati of the world non vede margini per la diplomazia il presidente russo Vladimir Putin e si legge Cerco una vittoria completa che sembra fiducioso di poter aggiungere nel tempo e rifiuta l’idea che l’attuale realtà mi devi chiedere una soluzione negoziata del conflitto d’istituto aggiunge che controffensiva ucraine sono quasi certamente necessarie ma non sufficienti a Terzo dire put in a negoziare in termini accettabili o creare condizioni Medita sul treno sufficientemente favorevoli al Ucraina e allucci dente andiamo in Israele paese ...