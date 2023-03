Ultime Notizie Roma del 27-03-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 marzo 2023)dailynews radiogiornale e buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio Israele rivolta contro la riforma della Giustizia Netanyahu ministri bloccarli per me Tognoli licenziato il ministro ribelle Gaia che ti Deva lo stop della riforma in Stati Uniti preoccupati il presidente ero addormentata fermata sono arrivati in 650 nella notte hanno attaccato autonomamente alla banchina del porto di Roccella Jonica bordo di un peschereccio di 30 m partito dalla Libia su gente ogni controllo I migranti dell’ultimo Marco nella Locride tutti uomini provengono da Siria Pakistan Egitto e Bangladesh hanno viaggiato per circa 5 giorni prima di entrare in porto e andare a sbattere contro un’altra imbarcazione utilizzata in un precedente al se ci sono delle regole vanno rispettate lo stato sta facendo tutto quello che è in suo potere non c’è niente di preconcetto ...