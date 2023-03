Ultime Notizie Roma del 27-03-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 marzo 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla relazione in Gran Bretagna un grave incidente ambientale si è verificato per una perdita di petrolio da un oleodotto nel dorset nell’impianto di Which Pharma parlex uno di più grandi giacimenti petroliferi ansor in Europa ad annunciarla i commissari i portuali di Paul la perdita venuta in oleodotto gestito da perenco la gente del posto è stata invitata Non fare il bagno a full Armor o nell’aria circostante fino a nuovo avviso avviato un’indagine completa su quanto accaduto drammatico incidente nel rettilineo di lentina che porta a Custonaci località in provincia di Trapani sono 6 le persone morte Nello scontro frontale violentissimo tra una Doblò è un Alfa 156 sulla provinciale 16 le vittime sono quattro uomini e donne c’è anche un ferito in gravi condizioni le squadre dei Vigili del Fuoco giunte da Trapani ...