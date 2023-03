Ultime Notizie Roma del 27-03-2023 ore 07:10 (Di lunedì 27 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale 27 marzo Ben ritrovati all’ascolto il primo ministro Benjamin Netanyahu ha deciso di rimuovere il Ministro della Difesa Gli ho appena Land è bastato una nota ufficiale del governo per infiammare di nuovo e con ancora più veemenza Le Piazze della protesta ancora una chiamata di sbarchi in Sicilia Calabria e Puglia in 48 ore sono state soccorse oltre 3300 persone a bordo di 58 imbarcazioni si legge in una nota della Guardia Costiera italiana i pesanti bombardamenti russi stanno trasformando la città Ucraina di addica in un luogo da film post-apocalittico secondo il capo dell’amministrazione militare della città Vitali la Reuters ha riferito che circa 2000 civili sono rimasti nella città che secondo le forze ucraine la settimana scorsa potrebbe diventare una seconda va a Como ieri pomeriggio al termine di una lunga Mattia è morto l’attore ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 marzo 2023)dailynews radiogiornale 27 marzo Ben ritrovati all’ascolto il primo ministro Benjamin Netanyahu ha deciso di rimuovere il Ministro della Difesa Gli ho appena Land è bastato una nota ufficiale del governo per infiammare di nuovo e con ancora più veemenza Le Piazze della protesta ancora una chiamata di sbarchi in Sicilia Calabria e Puglia in 48 ore sono state soccorse oltre 3300 persone a bordo di 58 imbarcazioni si legge in una nota della Guardia Costiera italiana i pesanti bombardamenti russi stanno trasformando la città Ucraina di addica in un luogo da film post-apocalittico secondo il capo dell’amministrazione militare della città Vitali la Reuters ha riferito che circa 2000 civili sono rimasti nella città che secondo le forze ucraine la settimana scorsa potrebbe diventare una seconda va a Como ieri pomeriggio al termine di una lunga Mattia è morto l’attore ...

