Ultime Notizie – NordCorea, nuovo lancio di missili balistici verso il mar del Giappone (Di lunedì 27 marzo 2023) La Corea del Nord ha lanciato due missili balistici a corto raggio verso le acque al largo della sua costa orientale, ha dichiarato l’esercito sudcoreano. Secondo l’agenzia di stampa Yonhap, i due missili sono stati lanciati da Chunghwa, a sud di Pyongyang, verso il mar del Giappone. Inizialmente non era nota la distanza percorsa dai missili. Le risoluzioni delle Nazioni Unite vietano alla Corea del Nord di testare missili balistici di qualsiasi gittata, che – a seconda del loro design – possono anche essere dotati di una testata nucleare. La situazione nella penisola coreana è attualmente molto tesa. Nelle Ultime settimane la Corea del Nord, dotata di armi nucleari, ha condotto una serie di test ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 27 marzo 2023) La Corea del Nord ha lanciato duea corto raggiole acque al largo della sua costa orientale, ha dichiarato l’esercito sudcoreano. Secondo l’agenzia di stampa Yonhap, i duesono stati lanciati da Chunghwa, a sud di Pyongyang,il mar del. Inizialmente non era nota la distanza percorsa dai. Le risoluzioni delle Nazioni Unite vietano alla Corea del Nord di testaredi qualsiasi gittata, che – a seconda del loro design – possono anche essere dotati di una testata nucleare. La situazione nella penisola coreana è attualmente molto tesa. Nellesettimane la Corea del Nord, dotata di armi nucleari, ha condotto una serie di test ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Putin visita #Mariupol e le aree occupate. ?? Sfida all’Occidente e a #Kiev da parte de… - radio3mondo : Passiamo ora alle ultime notizie sulla guerra in #Ucraina andando sul quotidiano russo @kommersant @MarinaLalovic… - SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, Kiev chiede riunione d'urgenza del Consiglio di sicurezza Onu. LIVE - TgrRaiTrentino : In attesa della rassegna stampa, le ultime notizie nel Tgr in 60 secondi. - PantheonVerona : ?? LEGGI IL DAILY VERONA ?? Buongiorno, ecco il Daily Verona con le ultime notizie. Clicca sul link e scorri le pagin… -