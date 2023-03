Ultime Notizie – Louise Michel fermata a Lampedusa, Ong nave Banksy: “Valutiamo prossimi passi” (Di lunedì 27 marzo 2023) La Louise Michel, ex imbarcazione della marina francese acquistata con i proventi della vendita delle opere d’arte di Banksy, dopo il salvataggio di 180 persone e lo sbarco si trova in stato di fermo a Lampedusa per violazione del nuovo decreto italiano sulle ong. “Abbiamo ricevuto un ordine di detenzione ufficiale ieri pomeriggio, stiamo valutando i prossimi passi contro questo ordine e pubblicheremo presto una dichiarazione in merito”, fanno sapere all’Adnkronos dalla nave dell’Ong. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 27 marzo 2023) La, ex imbarcazione della marina francese acquistata con i proventi della vendita delle opere d’arte di, dopo il salvataggio di 180 persone e lo sbarco si trova in stato di fermo aper violazione del nuovo decreto italiano sulle ong. “Abbiamo ricevuto un ordine di detenzione ufficiale ieri pomeriggio, stiamo valutando icontro questo ordine e pubblicheremo presto una dichiarazione in merito”, fanno sapere all’Adnkronos dalladell’Ong. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

