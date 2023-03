Ultime Notizie – Economia parallela, scudetto e reddito di cittadinanza: il caso Napoli (Di lunedì 27 marzo 2023) A Napoli si vende e si compra di tutto. Oggetti, più o meno utili, speranze e raccomandazioni, nell’intreccio tra religione e superstizione che passa da un’invocazione alla Madonna all’attivazione di un cornetto, servizi di ogni tipo, per turisti e per residenti. Un weekend per le strade del centro vale più di qualsiasi statistica. E l’euforia per lo scudetto in arrivo rende l’Economia parallela, quella della sussistenza inventata di banchetto in banchetto, una missione che si carica di aspettative. Lo Stato c’è, perché dà con il reddito di cittadinanza, ma prende pochissimo, o nulla, almeno per la quota di venditori ‘fantasma’, quelli che si arrangiano dove possibile, allestendo l’esposizione della merce su una sedia o su un muretto. Basta chiedere, senza insistere troppo. ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 27 marzo 2023) Asi vende e si compra di tutto. Oggetti, più o meno utili, speranze e raccomandazioni, nell’intreccio tra religione e superstizione che passa da un’invocazione alla Madonna all’attivazione di un cornetto, servizi di ogni tipo, per turisti e per residenti. Un weekend per le strade del centro vale più di qualsiasi statistica. E l’euforia per loin arrivo rende l’, quella della sussistenza inventata di banchetto in banchetto, una missione che si carica di aspettative. Lo Stato c’è, perché dà con ildi, ma prende pochissimo, o nulla, almeno per la quota di venditori ‘fantasma’, quelli che si arrangiano dove possibile, allestendo l’esposizione della merce su una sedia o su un muretto. Basta chiedere, senza insistere troppo. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Putin visita #Mariupol e le aree occupate. ?? Sfida all’Occidente e a #Kiev da parte de… - Italia2pm : eyecon_taec IG 230327 '[Ultime notizie] dal bicchiere di Ok #TAECYEON non scorre vino, si è scoperto che si tratt… - bizcommunityit : IBA in difficoltà, giudici di gara con il CIO. Espulso l'arbitro della ... #CIO - junews24com : Processo #Juve: i prossimi step ?? - MichelaRoi : RT @Gianl1974: ?? Gli occupanti stanno concentrando i loro sforzi principali sulla conduzione di azioni offensive nelle direzioni Kupyansk,… -