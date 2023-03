Ultime Notizie – “È Satana, ha seppellito il Paese” (Di lunedì 27 marzo 2023) I media ucraini hanno pubblicato un presunto audio ‘rubato’ contro il presidente russo Vladimir Putin e la sua cerchia ristretta. Protagonisti della conversazione, nella quale viene utilizzato un linguaggio scurrile, sarebbero due persone identificate come il produttore musicale russo, Iosif Prigozhin, e l’oligarca azero Farkhad Akhmedov. “No, Farkhad, non ci sono dubbi sul fatto che abbiano fottuto il Paese”, dichiara l’uomo identificato come Prigozhin nella registrazione trapelata, secondo quanto riferisce il sito di ‘Novaya Gazeta’. Lo stesso produttore si riferisce anche all”inner circle’ di Putin come “farabutti senza futuro” che si comportano come se fossero “dei”. “Hanno unito le forze: Igor (Sechin, ndr), Sergei (Lavrov, ndr) e Viktor Zolotov. Stanno incolpando (Sergei, ndr) Shoigu per tutto. Lo chiamano pezzo di m…., ovviamente alle sue spalle “, continua ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 27 marzo 2023) I media ucraini hanno pubblicato un presunto audio ‘rubato’ contro il presidente russo Vladimir Putin e la sua cerchia ristretta. Protagonisti della conversazione, nella quale viene utilizzato un linguaggio scurrile, sarebbero due persone identificate come il produttore musicale russo, Iosif Prigozhin, e l’oligarca azero Farkhad Akhmedov. “No, Farkhad, non ci sono dubbi sul fatto che abbiano fottuto il”, dichiara l’uomo identificato come Prigozhin nella registrazione trapelata, secondo quanto riferisce il sito di ‘Novaya Gazeta’. Lo stesso produttore si riferisce anche all”inner circle’ di Putin come “farabutti senza futuro” che si comportano come se fossero “dei”. “Hanno unito le forze: Igor (Sechin, ndr), Sergei (Lavrov, ndr) e Viktor Zolotov. Stanno incolpando (Sergei, ndr) Shoigu per tutto. Lo chiamano pezzo di m…., ovviamente alle sue spalle “, continua ...

