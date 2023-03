Ultime Notizie – Daniele Scardina dimesso dalla terapia intensiva | come sta

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 27 marzo 2023) “A quattro settimane da quel pomeriggio che si è trasformato nel peggior incubo che si possa immaginare, oggi sono qui per darvi la notizia che in tanti aspettavamo. Le condizioni cliniche dicontinuano a migliorare e oggi stesso è statoper proseguire il percorso di cura inizialmente in reparto e in seguito in un centro di riabilitazione specializzato. La sua battaglia non è finita, ma possiamo dire finalmente che non è più in pericolo di vita”. Così su Instagram Giovanni, aggiorna sullo stato di salute del fratello, vittima di un malore mentre si allenava in palestra lo scorso 28 febbraio e operato d’urgenza presso la clinica Humanitas di Rozzano. “Impossibile trovare parole per ringraziare l’equipe medica ...