Ultime Notizie – Credit Suisse | in Svizzera commissione d’inchiesta sul tracollo

(Di lunedì 27 marzo 2023) Unaparlamentareinper far luce sull’acquisizione dida parte di Ubs. È quanto proporrà l’Ufficio del Consiglio nazionale. Tale decisione, si legge in una nota odierna dei servizi parlamentari, è stata presa all’unanimità. La Cpi, se verrà istituita, dovrà stabilire le responsabilità delle autorità e degli organi coinvolti nell’ambito dell’acquisizione dida parte di Ubs. La proposta sarà trasmessa all’Ufficio del Consiglio degli Stati affinché quest’ultimo la esamini a sua volta. L’Assemblea federale esercita l’alta vigilanza sulle attività del Consiglio federale, dell’Amministrazione federale, dei Tribunali della Confederazione e di altri enti incaricati di compiti federali. Per adempiere a tale compito, ...