Ultime Notizie – Bonus trasporti 2023, domande entro il 31 dicembre: i requisiti (Di lunedì 27 marzo 2023) Via libera all'operatività del Bonus trasporti che ha l'obiettivo di sostenere contro il caro energia famiglie, studenti e lavoratori nell'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. È quanto prevede il decreto firmato dai ministri dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, del Lavoro Marina Elvira Calderone e delle Infrastrutture Matteo Salvini che disciplina le modalità di erogazione del contributo previsto dal decreto legge sui carburanti e con il quale sono state stanziate per la misura risorse pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023. Possono beneficiare del buono, fino a un importo massimo di 60 euro, i cittadini con un reddito complessivo non superiore a 20mila euro nell'anno 2022 e che presenteranno domanda ...

