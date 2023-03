Ultime Notizie – Banche, il Washington Post ‘vede’ la prossima crisi: colpa degli immobili commerciali (Di lunedì 27 marzo 2023) Quando ancora si sta gestendo la crisi aperta da Silicon Valley Bank, gli Stati Uniti devono prepararsi alla nuova ‘bomba’ pronta a esplodere per le Banche americane, quella legata agli immobili commerciali. Alla Casa Bianca, al Dipartimento del Tesoro e alla Federal Reserve, scrive il ‘Washington Post’, “si stanno esaminando i potenziali rischi Posti dal mercato, che secondo alcuni analisti si sta avviando verso un crollo nei prossimi due anni”. In realtà, i problemi della Banche regionali americane hanno la stessa origine. E quella riferita dal Washington Post sembra una naturale evoluzione dei problemi già sperimentati in queste settimane. Una banca di medie dimensioni, la First Citizens di Raleigh, acquisterà la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 27 marzo 2023) Quando ancora si sta gestendo laaperta da Silicon Valley Bank, gli Stati Uniti devono prepararsi alla nuova ‘bomba’ pronta a esplodere per leamericane, quella legata agli. Alla Casa Bianca, al Dipartimento del Tesoro e alla Federal Reserve, scrive il ‘’, “si stanno esaminando i potenziali rischii dal mercato, che secondo alcuni analisti si sta avviando verso un crollo nei prossimi due anni”. In realtà, i problemi dellaregionali americane hanno la stessa origine. E quella riferita dalsembra una naturale evoluzione dei problemi già sperimentati in queste settimane. Una banca di medie dimensioni, la First Citizens di Raleigh, acquisterà la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Putin visita #Mariupol e le aree occupate. ?? Sfida all’Occidente e a #Kiev da parte de… - corgiallorosso : La #Roma punta #Semedo: il portoghese può lasciare i #Wolves a costo zero - mckillbill : Mi pare che dire qualcosa sulle ultime notizie sia inutile. Stiamo entrando in banter era, senza nemmeno accorgerce… - PianetaMilan : .@acmilan, la Primavera Femminile vince la Viareggio Women’s Cup | News #SempreMilan #ACMilan #Milan - milansette : Domenica il primo dei tre incroci con il Napoli: fondamentale per il diavolo -