Ultime Notizie – Anche una ricercatrice di Unicusano nel team dell’esperimento “Belle II”

Se l'universo oggi è pieno quasi solo di materia (e non in pari misura di antimateria) è forse dovuto alla violazione della cosiddetta 'simmetria CP'. Una ipotesi sulla quale è stato avviato in Giappone l'esperimento Belle II che vede coinvolta Anche una italiana, Cristina Martellini, formatasi in Unicusano e assegnista di Ricerca di Fisica 1 e Fisica 2 al Dipartimento di Ingegneria. Ad oggi, lavorano al progetto più di 400 ingegneri e fisici internazionali e la Unicusano si dice "fiera di avere una sua risorsa nel team di ricercatori che partecipano al progetto Belle II", un esperimento costruito intorno ad un acceleratore unico al mondo, per essere il più luminoso al mondo, ad oggi, vale a dire con il numero più elevato di collisioni al secondo. "Lo scopo – spiega la Martellini – è ...

