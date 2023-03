Ultime dal sinodo tedesco. La Chiesa è chiamata a seguire Cristo, non a stargli davanti – (SecondaSeconda) (Di lunedì 27 marzo 2023) SegueLo scorso mese, sempre via Strumenti politici, chi scrive ha provato a far emergere le origini della situazione incresciosa provocata considerando alcune delle riflessioni ad hoc che Benedetto XVI aveva dedicato all’ambiente cattolico tedesco, in tempi non sospetti. Esso è intriso – non tutto, come ricordano i “Sant’Atanasio bavaresi”, capitanati da Mons. Woelki, e in cui si trovano le 4 intellettuali che a fine febbraio hanno lasciato lo stesso sinodo – di progressismo e spirito mondano. “In Germania – asseriva il 265mo successore di Pietro – abbiamo un cattolicesimo strutturato e ben pagato, in cui spesso i cattolici sono dipendenti della Chiesa e hanno nei suoi confronti una mentalità sindacale. Per loro la Chiesa è solo il datore di lavoro da criticare. Non muovono da una dinamica di Fede”. Anche a causa ... Leggi su strumentipolitici (Di lunedì 27 marzo 2023) SegueLo scorso mese, sempre via Strumenti politici, chi scrive ha provato a far emergere le origini della situazione incresciosa provocata considerando alcune delle riflessioni ad hoc che Benedetto XVI aveva dedicato all’ambiente cattolico, in tempi non sospetti. Esso è intriso – non tutto, come ricordano i “Sant’Atanasio bavaresi”, capitanati da Mons. Woelki, e in cui si trovano le 4 intellettuali che a fine febbraio hanno lasciato lo stesso– di progressismo e spirito mondano. “In Germania – asseriva il 265mo successore di Pietro – abbiamo un cattolicesimo strutturato e ben pagato, in cui spesso i cattolici sono dipendenti dellae hanno nei suoi confronti una mentalità sindacale. Per loro laè solo il datore di lavoro da criticare. Non muovono da una dinamica di Fede”. Anche a causa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PaolaSarra : RT @EwtnItalia: Ultime notizie dal Vaticano: Papa Francesco ha la bronchite, ma è in netto miglioramento. Continuiamo a pregare per la salu… - DoctorM77 : @IlCavour Dipende dal punto di vista. È oggettivamente meravogliosa, come è oggettivamente una delle ultime città a… - speranza_viva : RT @EwtnItalia: Ultime notizie dal Vaticano: Papa Francesco ha la bronchite, ma è in netto miglioramento. Continuiamo a pregare per la salu… - MingollaGioele : @EnzoLauria10 @giusmusa @luigi_lb7 @En3rix parlo dei 38 scudetti e mi cita le ultime due partite ahaha, aspetto le… - EwtnItalia : Ultime notizie dal Vaticano: Papa Francesco ha la bronchite, ma è in netto miglioramento. Continuiamo a pregare per… -