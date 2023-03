Ufo | Roma è la città del Paese con più avvistamenti | mentre l’Italia è VIII nella classifica europea

(Di lunedì 27 marzo 2023) Complici i crescentiregistrati negli ultimi decenni nel pianeta, sempre più persone iniziano ad ipotizzare che forse non siamo soli nell’universo. Un dato, una realtà, che ha spinto gli analisti di ‘BonusFinder’ a cercare dati esclusivi sulleitaliane che hanno registrato il maggior numero di visite UFO. Ufo: ecco leitaliane che vantano il maggior numero diPremesso cheTop 10 dei Paesi Europei con più, ora ipotizziamo un grafico dove, all’interno, troviamo diverse caselle che indicano:– Numero di– Durata media (minuti)10 () – 4.7 (durata in minuti) Milano 3 () – ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : #romaufo Ufo, Roma la città italiana con più 'avvistamenti': forse anche gli alieni vanno a vedere il Colosseo - trararitipi : RT @LucaTraini1: #Cultura #Storia #Politica #Religione #Arte #CONGO E #GIAPPONE:MISSIONE A #ROMA NELL’#EUROPA DELLA CONTRORIFORMA 1582,1604… - BeeBumbu30013 : RT @Damiano35488881: Attenzione ?? in zona Roma , avvistamenti ufo e se stai a guardarli troppo e’ possibile che a breve stai immerso nella… - alfanor48 : RT @Damiano35488881: Attenzione ?? in zona Roma , avvistamenti ufo e se stai a guardarli troppo e’ possibile che a breve stai immerso nella… - Neoludica_Art : RT @trararitipi: #Cultura #Storia #Politica #Religione #Arte #CONGO E #GIAPPONE:MISSIONE A #ROMA NELL’#EUROPA DELLA CONTRORIFORMA 1582,1604… -

...di quello americano ecome la descrive Ennio Flaiano è pur sempre la città che, davanti all'atterraggio del marziano, gli si rivolge dicendogli 'Marzià vabbé, ma mo' sposta st'che devo ......di quello americano ecome la descrive Ennio Flaiano è pur sempre la città che, davanti all'atterraggio del marziano, gli si rivolge dicendogli 'Marzià vabbé, ma mo' sposta st'che devo ...... a celebrazione dei 45 anni di Goldrake in Italia con la presentazione del remix della sigla... Animazione, Cinema e Games in programma dal 30 marzo al 2 aprile 2023 alla Fiera. "Romics ...

Roma, Fiorello “avvista un Ufo” durante la diretta: “Sono senza parole” RaiNews

Vince Tempera e il dj Massimo Alberti presenteranno al Romics XXX alla Fiera di Roma il remix della mitica sigla di Goldrake, in collaborazione con Beat Kong. Sono passati 45 anni dalla prima messa in ...MESSINA – Sabato 18 Marzo, alle 18, alla Feltrinelli Point di Via Ghibellina a Messina, Wu Ming Incontrerà il pubblico per parlare del loro ultimo libro, “UFO 78” edito da Einaudi. Introduce l’incontr ...