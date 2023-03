UFFICIALE – Kalulu salta il Napoli | il comunicato del Milan

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : ?? Formazione ufficiale #Milan: Maignan, Kalulu, Thiaw, Tomori, Saelemaekers, Bennacer, Tonali, Ballo-Touré, Diaz, L… - calciomercatoit : ??#Milan, UFFICIALE: lesione del muscolo soleo del polpaccio destro per #Kalulu ?????? - Spazio_Napoli : ??UFFICIALE - Gli esami svolti da Pierre #Kalulu hanno evidenziato una lesione del muscolo soleo del polpaccio destr… - eltucusalamanca : RT @cmdotcom: Guaio #Milan: UFFICIALE si ferma #Kalulu, c'è lesione - tuttonapoli : UFFICIALE - Milan, Kalulu salta il Napoli! Infortunio per il difensore di Pioli -

Lesione del muscolo soleo del polpaccio destro per Pierre. Il difensore milanista è stato sottoposto in mattinata ad esami di controllo che hanno evidenziato la lesione, per la quale si era fermato nei giorni scorsi mentre era in ritiro con la ...Il che vuol dire:resterà fuori alcune settimane, trattandosi di lesione muscolare e soprattutto in un punto molto fastidioso. MilanIl Milan affronterà il 2 aprile appunto il Napoli in ...Questo il comunicato: 'Questa mattina Pierreè stato sottoposto a esami di controllo che hanno evidenziato una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Nuovo controllo strumentale verrà ...

Il Milan ha svelato i tempi di recupero di Pierre Kalulu, difensore rossonero infortunatosi in nazionale, con un comunicato ufficiale: "Questa mattina Pierre Kalulu è stato sottoposto a esami di controllo che hanno evidenziato una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro."