UFFICIALE – Infortunio in Nazionale: un titolare del Milan salta il Napoli!

I campionati europei si sono fermati per due settimane per dare spazio alle nazionali, impegnate tra amichevoli e gare di qualificazione a Euro 2024. Il Napoli è la squadra che ha "perso" più giocatori durante questa sosta: sono ben 16 gli azzurri convocati dalle rispettive nazionali. Non sarà certamente contento mister Spalletti, costretto a preparare il big match contro il Milan del 2 aprile con soli pochi elementi della rosa.

Infortunio Kalulu: salta il Napoli

Gli esami svolti questa mattina da Pierre Kalulu, infortunatosi con la Francia U-21, hanno dato un responso non positivo per Stefano Pioli. Di seguito la comunicazione del club:

Questa mattina Pierre Kalulu è stato sottoposto a esami di controllo che hanno evidenziato una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Nuovo controllo ...

