UFFICIALE | Conte non è più l’allenatore del Tottenham | Primapagina

(Di lunedì 27 marzo 2023) 2023-03-26 23:50:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di Calciomercato.com: Antonioe il, ora è davvero finita. Con un comunicatosul sito, gli Spurs annunciano la rescissione consensuale con il tecnico pugliese. A dirigere la squadra fino al termine della stagione è il vice di, Cristian Stellini, affiancato da Ryan Mason. Club announcement. —Hotspur (@SpursOfficial) March 26, 2023 IL COMUNICATO – Possiamo annunciare cheAntonioha lasciato il club di comune accordo. Abbiamo raggiunto la qualificazione alla Champions League nella prima stagione di Antonio al Club. Ringraziamo Antonio per il suo contributo e gli auguriamo ogni bene per il futuro. Cristian ...

