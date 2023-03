Ufficiale | Antonio Conte non è più l’allenatore del Tottenham

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 27 marzo 2023) La notizia era nell’aria, adesso è arrivata anche l’ufficialità:non è piùdel. Il tecnico italiano paga lo sfogo in conferenza stampa contro il club e i calciatori. La squadra è stata affidata fino al termine della stagione a Cristian Stellini. Il futuro didovrebbe essere in Serie A. “Possiamo annunciare – scrive il– cheha lasciato il club di comune accordo. Abbiamo raggiunto la qualificazione alla Champions League nella prima stagione dial Club. Ringraziamoper il suo contributo e gli auguriamo ogni bene per il futuro. Stellini assumerà la squadra come Acting Head Coach per il resto della stagione, ...