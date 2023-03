Ue, prestito da 400 milioni ad Alitalia è “aiuto di Stato illegittimo”: “L’Italia deve recuperarli con gli interessi” (Di lunedì 27 marzo 2023) Il prestito da 400 milioni di euro erogato dallo Stato italiano ad Alitalia nel 2019 è illegale: a dirlo è la Commissione Ue, che parla di “aiuto di Stato illegale” rispetto alle norme comunitarie. Per questo, ora L’Italia deve richiedere alla compagnia un rimborso del prestito con gli interessi. L’esecutivo Ue ha posto ormai da ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 marzo 2023) Ilda 400di euro erogato dalloitaliano adnel 2019 è illegale: a dirlo è la Commissione Ue, che parla di “diillegale” rispetto alle norme comunitarie. Per questo, orarichiedere alla compagnia un rimborso delcon gli. L’esecutivo Ue ha posto ormai da ... TAG24.

