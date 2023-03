Udienza preliminare Juve: tutto sospeso, si riprende alle 11.30. Il motivo (Di lunedì 27 marzo 2023) Udienza preliminare Juve, c’è la sospensione e la decisione di riprendere poi tutto alle 11.30. Ecco il motivo Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Udienza preliminare che riguarda la Juventus è stata per il momento sospesa e riprenderà soltanto alle 11.30. Il motivo è la richiesta di 30 persone che, costituitesi parte civile, hanno fatto questa richiesta per avere il tempo di depositare le loro memorie. Si riprenderà più tardi con il Gup che dovrà esprimersi sul cambiamento di sede di un eventuale processo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 marzo 2023), c’è la sospensione e la decisione dire poi11.30. Ecco ilSecondo quanto riportato da Sky Sport, l’che riguarda lantus è stata per il momento sospesa erà soltanto11.30. Ilè la richiesta di 30 persone che, costituitesi parte civile, hanno fatto questa richiesta per avere il tempo di depositare le loro memorie. Sirà più tardi con il Gup che dovrà esprimersi sul cambiamento di sede di un eventuale processo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

