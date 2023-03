Udienza preliminare Juve, si va verso il rinvio: «La decisione del giudice…» (Di lunedì 27 marzo 2023) Udienza preliminare Juve, si va verso il rinvio: si potrebbe non riprendere nella giornata di oggi. Le parole del pm Il pm Gianoglio ha sollevato l’ipotesi di un probabile rinvio dell’Udienza preliminare nei confronti della Juventus. Le dichiarazioni riportate da Sky Sport. LE PAROLE – «Si va verso il rinvio, la sospensione è stata decisa dal giudice solo per scrivere il provvedimento». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 27 marzo 2023), si vail: si potrebbe non riprendere nella giornata di oggi. Le parole del pm Il pm Gianoglio ha sollevato l’ipotesi di un probabiledell’nei confronti dellantus. Le dichiarazioni riportate da Sky Sport. LE PAROLE – «Si vail, la sospensione è stata decisa dal giudice solo per scrivere il provvedimento». L'articolo proviene da Calcio News 24.

