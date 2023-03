Ucraina, Russia accusa: “Nato partecipa direttamente a guerra” (Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – “La Nato sono parte del conflitto in Ucraina e non nasconde il suo obiettivo principale: la sconfitta della Russia e il suo ulteriore smembramento”. Lo ha detto il segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione russa Nikolai Patrushev in un’intervista a Rossiyskaya Gazeta riportata dalla Tass. Secondo Patrushev i Paesi dell’Alleanza stanno cerando di “prolungare questo conflitto militare il più a lungo possibile”. “Hanno trasformato l’Ucraina in un grande campo militare. Stanno inviando armi e munizioni alle forze ucraine, nonché informazioni, utilizzando droni e satelliti. Stanno addestrando le truppe ucraine e i mercenari stanno combattendo in battaglioni neonazisti”, ha detto Patrushev. INDAGINE NORD STREAM – Intanto oggi il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite voterà un progetto di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 27 marzo 2023) (Adnkronos) – “Lasono parte del conflitto ine non nasconde il suo obiettivo principale: la sconfitta dellae il suo ulteriore smembramento”. Lo ha detto il segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione russa Nikolai Patrushev in un’intervista a Rossiyskaya Gazeta riportata dalla Tass. Secondo Patrushev i Paesi dell’Alleanza stanno cerando di “prolungare questo conflitto militare il più a lungo possibile”. “Hanno trasformato l’in un grande campo militare. Stanno inviando armi e munizioni alle forze ucraine, nonché informazioni, utilizzando droni e satelliti. Stanno addestrando le truppe ucraine e i mercenari stanno combattendo in battaglioni neonazisti”, ha detto Patrushev. INDAGINE NORD STREAM – Intanto oggi il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite voterà un progetto di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : La premier estone Kaja Kallas: «Il 25 marzo 1949 la mia famiglia era tra i 20mila estoni deportati in Siberia dai s… - Pontifex_it : Oggi il pensiero va al 25 marzo dello scorso anno, quando in unione con tutti i vescovi si sono consacrate la Chies… - putino : La Russia continua a mandare ferraglia (in questo caso T-62 modernizzati) verso il fronte in Ucraina. Putin può dir… - Maksmirto : RT @RobbyDreamer: 23 marzo 2023 UCRAINA & TRAFFICO DI BAMBINI <<L'Ucraina sta allevando bambini nelle fabbriche per pedofili d'élite, la… - Gio_Scorza : RT @putino: Mentre l’offensiva russa in Ucraina arranca, alla TV di Stato russa ieri sera Solovyov ha chiesto le dimissioni del 'nazista' E… -