Ucraina, Orlando Bloom da Zelensky per l'Unicef

"I bambini in Ucraina hanno bisogno di riavere la loro infanzia". Lo ha dichiarato l'attore britannico Orlando Bloom, Goodwill Ambassador dell'Unicef, arrivato oggi a Kiev in Ucraina. La star di Hollywood ha visitato un centro che offre sostegno ai piccoli sfollati e alle loro famiglie.

Orlando Bloom incontra Zelensky: "Mia madre dice che devi vincere"

"Mia madre mi ha detto di dirti che devi vincere". Orlando Bloom a Kiev fa visita a Volodymyr Zelensky e, alla fine dell'incontro, lascia al presidente dell'Ucraina un messaggio affidatogli da sua madre. La star della saga del Signore degli Anelli ha visitato un centro per i più piccoli.