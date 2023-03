Ucraina | Lavrov | ' Russia ha molti amici in Occidente'

(Di lunedì 27 marzo 2023) Mosca, 27 mar. (Adnkronos) - Il ministro degli Esteri russo Sergeiha detto che, nonostante l'intenzione di alcuni paesi di "cancellare la", Mosca ha ancora "in". Dopo aver avvertito su Telegram che "la lotta del suo Paese per mantenere il suo posto nel mondo" è già iniziata, il capo della diplomazia russa ha sottolineato che "tutti i tentativi di 'divide et impera' sono destinati a fallire". "Nonostante la campagna per abolire la, continuiamo ad avere, anche in. Condividono i nostri valori tradizionali", ha affermato prima di sostenere che il Paese si sta difendendo da "un'aperta aggressione da parte dell', guidata dai neonazisti ucraini".

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Yojmto : RT @claudiocerasa: Quando si parla di Ucraina, alcuni discorsi della Lega sembrano scritti da Lavrov. E dopo un anno, tocca ripeterlo ancor… - froengh : RT @GianfrancoFeeni: @Cartabiancarai3 @RaiTre @c_appendino @gasparripdl @NFratoianni @Maurizio_Lupi @SardoneSilvia @gadlernertweet @Storace… - paolozerbi46028 : RT @Wikileaks_Ita: #Lavrov 'Amb Burns (#USA) sentiamo parlare molto che volete incorporare la #Georgia e l'#Ucraina nella #NATO, mettiamol… - sangermax : RT @P_M_1960: La guerra in Ucraina è al 395esimo giorno e continua a salire la tensione tra Russia e l’Occidente sull’invio di proiettili a… - RossanaGiannan2 : RT @P_M_1960: La guerra in Ucraina è al 395esimo giorno e continua a salire la tensione tra Russia e l’Occidente sull’invio di proiettili a… -

... che "sono stati più lunghi del previsto", mentre il ministro degli Esteri Sergeiaccusa gli ...Shahed di fabbricazione iraniana e li stia lanciando per colpire un ampio settore dell'. Al ...Dopo la guerra in, il presidente Aleksandar Vui ha tentato di mantenere la solita rotta (...parlare di una pesante presenza russa in Serbia quando il ministro degli esteri russo Sergej......si rinnova aspettando gli F - 16 della Nato In Siria alta tensione tra Usa e Russia. La denuncia del Pentagono: "Voli russi armati sulla nostra base di al - Tanf" Contatto Blinken -, ...

Ucraina: Lavrov, 'Russia ha molti amici in Occidente' Il Tirreno

Dichiarazioni di fuoco mentre continuano i bombardamenti in Ucraina. Controffensiva di Kiev su Mariupol e Melitopol occupate ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...