Ucraina, la Russia: «Abbiamo armi in grado di distruggere qualsiasi nemico, Usa compresi» (Di lunedì 27 marzo 2023) La Russia continua ad agitare lo spettro delle armi nucleari, non solo annunciando che qualsiasi sarà la reazione dell'Occidente non desisterà dal dislocarle in Bielorussia, ma spingendosi a sostenere di avere equipaggiamenti per «distruggere qualsiasi nemico», a partire dagli Usa. Ma mentre il ministro degli Esteri, Sergej Lavrov, sostiene che Mosca vanta ancora «molti amici in Occidente», l'accelerazione sul nucleare rende più profonda la crepa con la Cina, sebbene nella costante partita a scacchi tra Mosca e Pechino risulti sempre molto difficile stabilire chi stia mandando messaggi a chi.

