Ucraina, la diretta – Mosca: “Abbiamo armi per spazzare via anche gli Usa”. La Russia tira dritto con l’invio di bombe tattiche nucleari a Minsk (Di lunedì 27 marzo 2023) Mentre Volodymyr Zelensky è in visita a Zaporizhzhia e l’esercito di Kiev porta avanti una nuova offensiva a Mariupol e Melitopol, continuano le minacce della Federazione al blocco occidentale a sostegno di Kiev L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Mentre Volodymyr Zelensky è in visita a Zaporizhzhia e l’esercito di Kiev porta avanti una nuova offensiva a Mariupol e Melitopol, continuano le minacce della Federazione al blocco occidentale a sostegno di Kiev L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azzurri : #Under21 ???? #Italia ?? #Ucraina ???? ?? Oggi, ore 20.00 ??? #ReggioCalabria ?? Amichevole ?? In diretta streaming su ????… - repubblica : Guerra Russia-Ucraina. Kiev, attaccate Melitopol e Mariupol, occupate dai russi. Mosca: 'Ucraini hanno tentato di a… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Ucraina, la diretta – Mosca: “Abbiamo armi per spazzare via anche gli Usa”. La Russia tira dritto con l’invio di bombe… - Quotidianinet : Guerra Ucraina Russia. Mosca: 'Abbiamo armi in grado di spazzare via anche gli Usa'. LIVE - i8img : RT @Violetta_2021: Guerra in Ucraina, news in diretta. Mosca: 'Possiamo spazzare via anche gli Usa' -